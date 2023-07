Feyenoord na winst op Benfica met goed gevoel richting strijd om Johan Cruijff Schaal tegen PSV

Santiago Giménez die terug is van weggeweest. Ayase Ueda die deze week officieel wordt gepresenteerd als aanwinst. En de 2-1 overwinning op Benfica van vandaag. Na een geslaagde voorbereiding leeft Feyenoord met een uitstekend gemoed toe naar het duel met PSV om de Johan Cruijff Schaal, komende vrijdag in de Kuip.

De rust was bijna aangebroken, zondagmiddag, toen Santiago Giménez uit een leep steekballetje van Quilindschy Hartman voor de 2-0 zorgde namens Feyenoord tegen Benfica. En dat, vonden de fans, mocht gevierd worden. Krachtig weerklonk zijn naam door de uitverkochte Kuip. De boodschap die ervan afspatte: met de door het Legioen geliefde Mexicaan terug in de punt van de aanval, kan het seizoen nu echt gaan beginnen voor de Rotterdamse club.

Giménez. Er waren afgelopen weken de nodige geruchten rond Feyenoord’s topscorer van afgelopen seizoen. Zou hij, na die voor hem en zijn vaderland zo geslaagde Gold Cup, wel blijven in Rotterdam? Ja, stelde directeur Dennis te Kloese onlangs, tijdens het trainingskamp in Oostenrijk. Sterker: volgens Te Kloese gaat die zo belangrijke spits dit seizoen alleen maar nóg belangrijker worden voor de ploeg van Arne Slot. Zondagmiddag leverde hij daarvan al het eerste bewijs door met een fraaie stiftbal te scoren, ook al leek de Mexicaan buitenspel te staan.

Afscheid Orkun Kökçü

Het duel met Benfica was een weerzien met de deze zomer vertrokken Orkun Kökçü. De fans van Feyenoord kregen voorafgaand aan het duel de kans om afscheid te nemen van hun ex-aanvoerder. De Turks international was zichtbaar aangedaan tijdens zijn afscheidsspeech. „Ik had niet gedacht dat ik emotioneel zou worden. Ik ben jullie dankbaar voor alles. Ik ben hier groot geworden. Het is een prachtige club en ik wens jullie het beste. Wie weet tot in de Champions League.” Dat zal echter niet in de groepsfase zijn, aangezien Feyenoord en Benfica beide in Pot 1 zitten bij de loting eind augustus. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Qua spitsen zit het dit seizoen, lijkt het, dus wel snor in de Kuip. Al was het maar omdat deze week ook de officiële presentatie van Ayase Ueda wordt verwacht. Sinds dit weekeinde is er een akkoord met Cercle Brugge, de club waarvoor de Japanner afgelopen seizoen goed was voor 22 goals.

Nog zonder Ueda en nog zonder Gernot Trauner, die benoemd is tot nieuwe eerste aanvoerder, maakte Feyenoord een verdienstelijke indruk tegen het Benfica van de met veel gejuich ontvangen Orkun Kökçü. Voorafgaand aan de 1-0 van Giménez, die 45 minuten in actie kwam, zorgde Igor Paixão al voor de openingstreffer. De buitenspeler strafte balverlies van oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes even mooi als vakkundig af. In de tweede helft, waarin er veel gewisseld werd aan twee kanten, tekende Petar Musa in de slotfase voor de 2-1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Komende vrijdag begint het seizoen voor Feyenoord officieel. In de Kuip is PSV dan de tegenstander in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Het is maar zeer de vraag of de beoogde aanvallende versterking Luka Ivanusec er dan al bij is in de selectie van Slot. Van overeenstemming met zijn huidige club Dinamo Zagreb is nog geen sprake.

Kökçü onder de indruk van Benfica

„Het is raar om zo’n wedstrijd te spelen”, vertelde Kökçü na afloop voor de camera van ESPN. „Ik ken de patronen natuurlijk uit mijn hoofd. Ik weet wat ze gaan doen. Je weet dat ze je uitlokken om een driehoek te maken, maar het was lastig om dat door te geven aan de mensen voor je. Ik kom er nu eigenlijk achter hoe lastig het was om vorig seizoen tegen ons te spelen. Maar Feyenoord is nu verleden tijd voor mij, ik moet nu zo snel mogelijk mijn draai zien te vinden bij Benfica.”

Kökçü gaf toe na enkele weken al behoorlijk onder de indruk te zijn van Benfica. „Als ik eerlijk moet zijn, is Benfica wel een veel grotere club, als ik kijk naar de aandacht en de aanhang. Bij Benfica is alles next level eigenlijk. Van de Portugese competitie wordt gezegd dat het dan minder is dan de eredivisie, maar dat moet ik nog gaan ervaren. Maar ik voel wel dat Benfica een heel grote club is.”

Giménez heeft veel doelen dit seizoen

Giménez blikte na afloop kort terug op het winnen van de Gold Cup met Mexico. ,,Het was een heel mooi avontuur. Ik heb ervan genoten, zeker omdat ik in de finale de winnende goal maakte. Daarna heb ik nog een weekje uit kunnen rusten en mijn hoofd even leeg kunnen maken. Ik heb veel doelen voor dit seizoen. We willen de titel verdedigen. Daar hebben we genoeg kwaliteit voor in deze selectie. Ik ben klaar om meteen weer door te gaan na een korte vakantie. Ik kan niet beloven dat ik blijf, maar met mijn hoofd en hart ben ik hier. Ik hou van de supporters”, zei de Mexicaanse spits.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal