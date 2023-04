Feyenoord na simpele zege met hoofd al in Rome: ‘We denken allemaal aan AS Roma’

PSV met drie punten en het zweet tussen de billen terug naar Eindhoven

PSV is er zondagmiddag in geslaagd de uitwedstrijd in Volendam te winnen, maar makkelijk ging het allerminst. De ploeg van Ruud van Nistelrooij wist een 2-3-zege uit het vuur te slepen, waarbij het in de tweede helft ook nog verkeerd had kunnen aflopen voor de Eindhovenaren.