Feyenoord moet in achtervolging op Ajax afrekenen met laagvlieger Fortuna Sittard

PSV’er Sangaré naast sloper nu ook architect: ‘Het is een kwestie van vertrouwen’

Hij kon al veel aanvallen afbreken, dat zag iedereen. Nu is ook duidelijk dat Ibrahim Sangaré (24) kan bouwen. Het maakte de PSV’er in de afgelopen twee maanden tot de hoogst gewaardeerde speler in de eredivisie.

3 december