Feyenoord mist vier spelers tegen Fortuna vanwege coronabesmetting in selectie

Uit een eerder deze week afgenomen coronatest is gebleken dat een Feyenoord-speler positief is getest op corona. Het is de eerste keer sinds begin oktober dat een selectiespeler van Feyenoord positief test.



De bewuste speler werd eerder deze week tussentijds getest nadat hij symptomen kreeg. Preventief is nog een drietal spelers in quarantaine gegaan, omdat zij langer dan een kwartier nauw in contact zijn geweest met de positief geteste speler. Dit kwartet maakt komende zondag dus in elk geval ook geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie.