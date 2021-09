Feyenoord mist Pedersen tegen NEC, Geertruida vervanger

Door Mikos Gouka Slot werd in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC nog gevraagd naar de uitspraken van collega Roger Schmidt. Die zei drie dagen na de 0-4 oorwassing tegen Feyenoord dat Go Ahead Eagles, waar PSV midweeks ternauwernood won, de beste tegenstander was geweest van zijn elftal. Slot somde de clubs op waar Feyenoord al tegen heeft gespeeld. Willem II, FC Utrecht, PSV en Heerenveen. ,,Allemaal clubs die in de top zes staan. En dan hebben we ook nog tegen Go Ahead gewonnen, eigenlijk de sterkste’', zei Slot.

De trainer ging verder uitgebreid in over het vraagstuk fitheid in het betaalde voetbal. Kan Feyenoord in een druk schema met weinig spelers overeind blijven. ,,Bij AZ werden de spelers in de jeugd zo voorbereid dat ze dergelijke schema’s aan moesten kunnen’', zegt Slot. ,,Of wij dat straks ook kunnen, moet blijken. Ik kijk naar de gelopen kilometers en de hoge intensiteit sprints boven de twintig kilometer per uur. De medische staf zal naar meer dingen kijken en die kunnen mij ook adviseren om bijvoorbeeld een speler niet op te stellen of korter te laten spelen. Maar een trainer kan dat advies ook naast zich neerleggen.’’



Slot verwacht dat NEC een muur zal bouwen in de Kuip. ,,Dat verwacht ik wel’', zegt Slot. ,,Maar zo hebben we meer wedstrijden gespeeld. Alleen tegen PSV was dat minder. We moeten er in de toekomst naar toe dat we ook in die wedstrijd voetballend kunnen heersen.’'