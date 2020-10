Feyenoord met nieuwe sponsornaam op shirt in Europa League

De naam van EuroParcs is donderdag in Kroatië tegen Dinamo Zagreb voor het eerst op het shirt van Feyenoord te zien. In de zomer van 2020 is Droomparken overgenomen door EuroParcs Group, dat internationale ambities heeft. Voormalig speler Jan Boskamp, die al in meerdere commercials van de sponsor speelde, kreeg het nieuwe shirt maandagavond uitgereikt in het televisieprogramma Veronica Inside.