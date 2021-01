Feyenoord met Jørgensen naar Heerenveen, Bijlow hervat training

Samenvatting Boadu: ‘Mijn ouders zeggen dat ik wat blijer moet kijken in het veld’

25 januari Myron Boadu (20) had in 2021 nog niet gescoord, maar in een door hem zo geliefde topper tegen Feyenoord, scoorde hij na rust twee keer: 2-3 winst en de zevende gewonnen topper op rij voor AZ. ,,Mijn ouders zeggen dat ik wat blijer moet kijken in het veld.”