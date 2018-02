Feyenoord loot in halve finale beker Willem II-thuis, AZ tegen FC Twente

Huntelaar is gek op NAC

1 februari NAC is Klaas-Jan Huntelaar op het lijf geschreven, althans dat zeggen de klinkende cijfers die de oud-international kan overleggen. Tegen geen enkel andere Nederlandse club scoorde de 34-jarige spits in de eredivisie vaker als tegen de Bredase club: tien goals in tien competitiewedstrijden.