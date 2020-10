Feyenoord lijdt fors verlies door negatieve transferbalans, bedrijfsresultaat positief

Het negatieve transferresultaat van 8,8 miljoen euro is voor een belangrijk deel een bewuste keuze, zegt financieel directeur Pieter Smorenburg. ,,We hebben de selectie bewust bij elkaar gehouden en dus geen afscheid willen nemen van onze belangrijkste en meest getalenteerde spelers. Ook is er bescheiden geïnvesteerd in talentvolle jonge spelers. Door hen aan te trekken en te behouden hopen we sportief succes te behalen. Wat uiteindelijk dan ook weer leidt tot meer inkomsten en hogere transfersommen in de komende jaren.”