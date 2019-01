Feyenoord leidt 'tango' met Van Bronckhorst

Algemeen directeur Jan de Jong gebruikte een metafoor om de situatie te beschrijven. ,,Uiteindelijk heb je twee mensen nodig om de tango te dansen. Toevallig ben ik de meest a-muzikale en a-ritmische persoon ter wereld, maar wij geven in dit geval wel het ritme aan. Als club maken we uiteindelijk de beslissing. Maar je moet iemand wel eerst op de dansvloer vragen als je wil gaan dansen. We hebben met elkaar besloten daar in februari mee te beginnen. We zijn nu gefocust op de tweede seizoenshelft. We krijgen leuke, ingewikkelde en spannende eerste weken.''



Feyenoord hervat het seizoen zaterdag tegen PEC Zwolle. Volgende week staan de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard en de Klassieker tegen Ajax in de Kuip op het programma.