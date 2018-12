Feyenoord legt talent Burger vast tot 2023: ‘Een heerlijk gevoel’

Burger maakte sinds zijn tiende deel uit van de jeugdopleiding van de Rotterdamse club. Vanaf dit seizoen behoort hij tot de selectie van hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst.



Burger maakte zijn officiële debuut op 16 augustus in de thuiswedstrijd tegen AS Trencin in de voorronde van de Europa League. Kort daarvoor werd hij met het Nederlands Elftal onder-17 Europees kampioen.



,,Feyenoord heeft mooie plannen met mij en heeft het vertrouwen in mij uitgesproken. Dat geeft een heerlijk gevoel in aanloop naar de volgende stappen die ik moet gaat maken'', zegt de linksbenige middenvelder. Technisch directeur Martin van Geel over Burger: ,,We zijn er echt van overtuigd dat Wouter met zijn kwaliteit en instelling kan uitgroeien tot een vaste waarde in Feyenoord 1.''