Feyenoord laat punten en koppositie liggen in Groningen

Feyenoord gaf nauwelijks kansen weg in Groningen, maar één lichtzinnig moment van Marcos Senesi bleek peperduur. Het kostte Feyenoord twee punten in het Noorden.

Door Mikos Gouka



Tot vuurwerk kwam het voor de pauze in Groningen nimmer. De ploeg van trainer Danny Buijs gaf weinig ruimte weg en dwong Feyenoord vaak tot het spelen van de lange bal. De Rotterdammers weten dat het bij duels die op slot zitten vaak moet hopen op een bevlieging van Luis Sinisttera, maar ook de Colombiaan kwam aanvankelijk te weinig in het stuk voor.

Na rust drukte Feyenoord wel het gaspedaal in. En dat leverde kansen op. Sinisterra kon na een uur spelen opeens vrij inkoppen. Zijn kopstoot verdween volledig buiten bereik van keeper Peter Leeuwenburgh tegen de paal. Het bleek uitstel van executie voor Groningen. Want even later was Gernot Trauner messcherp toen de bal voor zijn voeten viel bij een corner. De Oostenrijker tikte de bal, via ploeggenoot Senesi, binnen en bezorgde Feyenoord de voorsprong waar de ploeg zo naar snakte.

De koppositie

Feyenoord wist immers dat het moest winnen in Groningen om de Klassieker volgende week in de eigen Kuip van een speciaal tintje te voorzien. In dat geval zou de ploeg van trainer Arne Slot de koppositie kunnen overnemen van rivaal Ajax.

Feyenoord kreeg even een boost van de voorsprong. Guus Til brak door, maar zijn balletje breed was onbereikbaar voor Jens Toornstra. De deceptie was dan ook groot toen een simpele lange bal van Laros Duarte voor grote problemen zorgde in de Rotterdamse defensie. Senesi zag er bepaald niet goed uit bij de manier waarop Jörgen Strand Larsen verdedigde. De Argentijn was de spits van de Groningers opeens kwijt en de lob over Justin Bijlow betekende 1-1 in een fase waarin Feyenoord juist de knock-out had willen uitdelen.

Volledig scherm Feest bij FC Groningen during the match Groningen - Feyenoord © Pro Shots / Erik Pasman

Het betekende dat Feyenoord nog maar een klein halfuur had om de broodnodige winnende treffer te forceren in Groningen. Slot bracht Cyriel Dessers, één van de twee spelers die op donderdag had gescoord tegen Maccabi Haifa. Ook Alireza Jahanbakhsh en Lutsharel Geertruida kwamen binnen de lijnen. Bryan Linssen, Marcus Pedersen en Jens Toornstra verdwenen naar de zijkant.

De slotfase was levendig. Trauner kopte bijna de 1-2 in, maar aan de andere kant moest Bijlow zich strekken om een schot van invaller Romano Postema te kunnen keren. Tyrell Malacia schoot over. Het was vervolgens wachten op het ene momentje van Dessers, de man met het rugnummer 33. Dat kwam dit seizoen steevast, maar helaas voor Slot en zijn spelers niet in Groningen, ondanks de zes minuten blessuretijd. En dus leverde Feyenoord twee punten én de kans om Ajax komend weekeinde voorbij te streven in.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.