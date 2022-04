Feyenoord laat Nederland dromen van twee directe Champions League-plekken

Behaalde punten

Feyenoord redde de Nederlandse eer, die na de uitschakeling van PSV een flinke knauw kreeg. De Eindhovenaren gingen met 1-2 onderuit tegen Leicester City en zagen de halve-finaledroom daarmee in rook opgaan. Dankzij Feyenoord kwam er desondanks 0,600 punt in het laatje. De overwinning op Slavia Praag werd beloond met 0,400 punt, terwijl het bereiken van de laatste vier goed was voor één bonuspunt. Dat moet vanwege het aantal deelnemers aan de start worden gedeeld door vijf.

Het Nederlandse voetbal leunt dit seizoen vooral op de prestaties van Feyenoord. De Rotterdammers zorgden de afgelopen maanden voor liefst 17,00 coëfficiëntenpunten, waarmee het tot de best presterende ploegen van Europa behoort. Alleen Liverpool kan dit seizoen gelijke tred houden met de halvefinalist. Daarbij dient uiteraard wel te worden aangetekend dat Feyenoord, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Manchester City (14,00 punten), in de zwakkere Conference League acteert én in voorronden al kansen kreeg om aan het puntentotaal te werken.

1. Feyenoord en Liverpool - 17,00

2. Bayern München - 16,00

3. Chelsea, Eintracht Frankfurt en Olympique Lyon - 15,00

Punten Portugal

Voor Benfica was de kwartfinale van de Champions League weliswaar het eindstation, maar de Portugese topclub zorgde nog wel 0,166 punt dankzij het spectaculaire 3-3 gelijkspel tegen Liverpool. Daar bleef het echter bij voor Portugal, aangezien SC Braga na verlenging onderuit ging tegen het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Na tweemaal rood voor Braga wonnen de Schotten met 3-1.

Bekijk hier hoe de coëfficiëntenranglijst precies werkt:

Daardoor heeft Portugal de komende wedstrijden geen troeven meer in handen om in het spoor van Nederland te blijven en schieten alle seinen voor een historische inhaalrace van Nederland op groen. Voor de Portugezen zit het Europese seizoen erop.

Huidige stand

Richting de ontknoping van de Europese campagne bevindt Nederland zich in een niemandsland. De achterstand op nummer zes Portugal is veel te fors om dit seizoen nog goed te maken, terwijl ook de achtervolgers geen bedreiging meer vormen. Nederland blijft dit seizoen steken op de zevende plaats. De jaren dat Nederland buiten de top tien bivakkeerde en daardoor geen kampioen afleverde aan de Champions League, liggen daardoor echter voorlopig in het pijnlijke verleden.

5. Frankrijk - 59,915

6. Portugal - 53,382

7. NEDERLAND - 48,500

8. Oostenrijk - 38,850

Virtuele stand

De virtuele voorsprong op Portugal groeide opnieuw, waardoor Nederland komend seizoen met een voorsprong de jacht kan openen op twee directe tickets voor de groepsfase van de Champions League. Na dit seizoen vervallen de resultaten uit het dramatische seizoen 2017/2018. Dat betekent dat de riante voorsprong van Portugal bij het ingaan van het nieuwe seizoen verdampt.

Virtueel heeft Nederland nu 1,884 punt meer. Bovendien krijgt het via Feyenoord nog de kans om de voorsprong alleen maar uit te bouwen. Daar krijgt Feyenoord nog maximaal drie kansen voor: in een tweeluik tegen Olympique Marseille hoopt de ploeg van Arne Slot zich te plaatsen voor de finale in Tirana. Alle Nederlandse hoop richting de ontknoping is zoals de laatste jaren daardoor niet gevestigd op Ajax, maar het is Feyenoord dat het Europese seizoen van een gouden rand moet gaan voorzien.

6. NEDERLAND - 45,600

7. Portugal - 43,716

Bekijk hier onze voetbalvideo's:

Wat verwacht jij van Feyenoord?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.