Feyenoord-koopje Neraysho Kasanwirjo een moeilijke jongen? ‘Zo heb ik dat zelf nooit ervaren’

Arne Slot had hem nog nauwelijks op het trainingsveld in actie gezien maar aankoop Neraysho Kasanwirjo moest tegen NEC al meteen aan de bak. De 20-jarige verdediger zelf weet dat gaatjes opvullen voorlopig zijn rol zal zijn.

Arne Slot wilde na de winst tegen NEC maar meteen duidelijk zijn. De trainer wil nog een extra middenvelder. ,,Want naast Mats Wieffer en Quinten Timber heb ik maar weinig middenvelders die in de controle op het middenveld kunnen spelen’', zegt Slot. ,,Vandaar dat we daar nog zeker naar op zoek zijn. Of dat nog gaat lukken, is afwachten.’’

Amsterdammer Kasanwirjo is dus niet de speler die Slot voor die positie in aanmerking vindt komen, hoewel de verdediger bij FC Groningen ook met regelmaat op het middenveld speelde. De voormalig Ajacied debuteerde tegen NEC enkele dagen na zijn komst naar de Kuip. ,,Dat was lekker invallen’', zegt Kasanwirjo over zijn vuurdoop. ,,NEC speelde na de rode kaart met tien spelers en we stonden al 2-0 voor. Dat maakt de wedstrijd wel wat makkelijker. Ik heb simpel gespeeld, we hoefden niet meer te forceren en NEC kreeg geen kansen meer.’'

Kasanwirjo is dolblij dat hij niet meer tegen degradatie hoeft te strijden met FC Groningen. Opeens is hij bezig met het vechten om de landstitel, al is de weg nog lang beseft ook de spelers die 1,5 miljoen euro kostte. ,,De aanpassing verloopt prima. Ik ben wie ik ben, ik ben geen stille jongen. Ik praat met iedereen. Meteen. Bovendien kende ik al veel spelers. Timber, Geertruida, Hartman en Dilrosun bijvoorbeeld. En Danilo vanuit Ajax natuurlijk.’'

Volledig scherm Neraysho Kasanwirjo, hier in duel met Quilindschy Hartman, speelde twee weken geleden nog tégen Feyenoord. © Pim Ras Fotografie

De technisch begaafde speler weet dat hij in eerste instantie moet knokken voor speeltijd. Een basisplaats lijkt niet aan de orde. ,,Feyenoord doet het hartstikke goed. Om er nu een speler uit te halen en mij daar neer te zetten is niet logisch. Ik ga hard trainen en werken, dan moet het goed komen. Als verdediger. Centraal of rechtsback. Daar moet ik mijzelf ontwikkelen en stabiel worden. Het middenveld? Daar heb ik gespeeld, maar dat is niet mijn beste positie.’'

Deze maand nog speelde Kasanwirjo tegen Feyenoord in de Euroborg. Een wedstrijd die de Rotterdammers met speels gemak met 0-3 wonnen. Kasanwirjo wist dat Feyenoord hem wilde hebben, maar had niet gedacht dat het zo snel in orde zou komen. ,,Het ging in een stroomversnelling’’, zegt Kasanwirjo. ,,Ik weet dat er in de zomer al interesse was van de kant van Feyenoord. Nu heeft het goed uitgepakt. Ik was nu goedkoper dan in de zomer, dat heft voor mij goed uitgepakt.’’

Volledig scherm Neraysho Kasanwirjo bij zijn debuut tegen NEC. © Pro Shots / Kay Int Veen

Dat FC Groningen mee werkte zou te maken met het feit dat Kasanwirjo een moeilijke jongen zou zijn. De speler kent de verhalen uit het Noorden maar snapt niet waar ze vandaan komen. ,,Ik begrijp dat die dingen zijn gezegd’', knikt Kasanwirjo. ,,Die hoorde ik eerder niet. Dat ik geen fijne jongen was om mee te werken bijvoorbeeld. Zo heb ik dat zelf nooit ervaren. Ik speelde ook gewoon toch?’'

De aankoop verwacht dat het voor een type voetballer die hij is makkelijker zal worden. Aanvallend voetbal tegenover overleven. ,,Ik kan voetballen, ik moet met dit niveau mee gaan. Het niveau waar ik vandaan kom is lager, dus ik moet even wennen. Hier gaat alles sneller, het is intensiever. Maar het gaat goed komen.’'

Dat verwacht Slot ook. Hij toonde zich al langer gecharmeerd van Kasanwirjo. ,,Neraysho heeft maandag getraind met de jongens die in de klassieker niet hadden gespeeld'', zegt Slot. ,,Een dag voor de wedstrijd tegen NEC hebben we echt heel kort getraind, we deden bijna niets omdat de inspanning tegen Ajax extreem was geweest. Echt extreem, als je die data ziet dat is niet te vergelijken met welke wedstrijd wij ooit eerder hebben gespeeld. Dus heb ik Neraysho nog vrij weinig in actie gezien. Maar ja, als je een speler haalt en Geertruida geeft aan dat hij eruit moet, dan zet je hem er meteen in. En dat heeft hij moeiteloos opgelost.”