Feyenoord komt zonder kleurscheuren uit slijtageslag met NEC: ‘Vertrouwen dat spelers fit zijn voor zondag’

Feyenoord is zonder blessures uit de slijtageslag in de wedstrijd in de achtste finale van TOTO KNVB Beker tegen NEC gekomen. Quilindschy Hartman heeft wel een dikke knie, maar Arne Slot verwacht dat de linksback zondag inzetbaar is in de uitwedstrijd tegen Heerenveen (14.30 uur).

Feyenoord schakelde woensdagavond NEC pas na strafschoppen uit. Na reguliere speeltijd was de stand gelijk, doordat de ploeg van Slot zich met goals in de 90ste en 92ste minuut van 0-2 terugknokte naar 2-2. Na verlenging stond het 4-4, waarna Feyenoord na penalty’s sterker dan NEC was.

In de wedstrijd in de Kuip kwam Feyenoord tot een record van vijftig schoten, maar NEC-doelman Mattijs Branderhorst was vaak een sta in de weg. ,,De jongens die 120 minuten hebben gespeeld, hebben vandaag een kwartiertje op het veld gestaan om de belasting wat naar beneden te brengen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de spelers fit zijn voor zondag”, zei Slot in zijn voorbeschouwing op het duel in Friesland.

De 44-jarige coach, die ondanks de interesse van Premier League-club Leeds United bij Feyenoord blijft, neemt Heerenveen heel serieus. ,,Gezien de moeite die wij hebben om wedstrijden te winnen, is er bij mij geen gevoel van: dat doen we even. Er zijn geen makkelijke tegenstanders.”

De coach relativeerde daarnaast het fenomeen fitheid. ,,Sommige tegenstanders noemen onze ploeg een machine, maar we hebben de afgelopen weken ervaren dat je door blessures kan worden teruggeworpen in fitheid. Mede door die blessures is het steeds ingewikkelder om fitheid te behouden, zeker ook omdat we best veel spelers hebben die dit zware programma niet gewend zijn”, aldus Slot.

Bij Feyenoord zijn verdediger Gernot Trauner en middenvelder Sebastian Szymanski al langer geblesseerd.

