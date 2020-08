Feyenoord klopt ook Duisburg en pakt Cup der Traditionen

Door Mikos Gouka

De tweede winstpartij, in wedstrijden van een uur, kwam tot stand na enig puzzelwerk. Feyenoord was met een bijzonder krappe selectie aan het toernooi begonnen in Duitsland. Van de ploeg die Dortmund klopte mocht alleen Nicolai Jørgensen van trainer Dick Advocaat gaan rusten, Robert Bozenik was zijn vervanger.

Maar in de eerste helft van dertig minuten tegen MSV Duisburg moesten Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida al snel met pijntjes naar de kant. Kökcü kon nog worden vervangen door Luciano Narsingh, na het afhaken van Geertruida speelde Feyenoord lange tijd met tien spelers.

Dat was omdat de laatste verse wissel Steven Berghuis na een longinfectie pas net is aangesloten bij de groep. De aanvoerder mocht van de medische staf maximaal een halfuur spelen. Feyenoord liep in de tweede helft tegen Duisburg dus fysiek op het tandvlees en ook nog eens met een flink geïmproviseerd elftal. Zo stond Leroy Fer rechtsback in een defensie waar middenvelder Wouter Burger al als centrumverdediger was geposteerd.

Uiteindelijk bleek de treffer van Jens Toornstra belangrijk voor de tweede overwinning. De middenvelder tikte voor rust een rebound binnen nadat Mark Diemers zijn prima poging op de paal had zien belanden. In deel twee maakte Luciano Narsingh de tweede Rotterdamse goal in zijn allereerste optreden dit seizoen. Vlak voor tijd maakte Sinan Karweina de aansluitingstreffer, maar het bleef bij 1-2.

De winst leverde Feyenoord een enorme trofee op. Niet heel handig omdat de ploeg dit weekeinde verder vliegt vanaf Düsseldorf naar het zuiden van Duitsland. Een klein stukje verder, in het Oostenrijkse Kufstein, oefent de ploeg komende week tegen Arminia Bielefeld en HSV. Advocaat moet kijken wie hij tegen die tijd fit genoeg heeft om in actie te komen. Aan de andere kant kreeg hij in Duisburg een scherp beeld op wie hij straks rekenen als het uit de tenen vandaan moet komen in wedstrijden.