Feyenoord kijkt nog een keer naar incident Berghuis, Van Persie niet tegen Heerenveen

,,We hebben het over onszelf afgeroepen dat er nu allerlei de verhalen de ronde doen’’, zei Berghuis in de Kuip. ,,Maar vervelend blijft het wel, want ik heb de trainer helemaal niet verrot gescholden en er was ook absoluut geen sprake van een vechtpartij. En dat hoor ik mensen wel op televisie zeggen. Ik wil nog altijd niet op details ingaan, maar het ging alleen om een tackle.’’ De suggestie dat de international uit zou zijn op een breuk, zit hem ook dwars. ,,Ten eerste vraag ik me af wie dat dan precies zegt’’, zegt Berghuis. ,,Er is gewoon geen sprake van. Dit komt juist omdat de situatie van Feyenoord mij zo aan het hart gaat. We staan twintig punten achter koploper PSV. Het is gewoon allemaal Feyenoord-onwaardig. Dit incident hadden we gewoon beter kunnen communiceren. Maar het mag duidelijk zijn dat de sfeer niet super is, gezien de resultaten.’’

Van Persie

,,Ik heb met Berghuis gesproken en voor mij is het nu gedaan’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Ik heb de beslissing genomen om hem tegen Utrecht niet te laten starten. De nasleep hadden we zelf kunnen voorkomen. Dat is voor mij ook een les. Ik wilde slechts de rust rond het team te bewaren. Als je vraagt of ik het anders zou doen, dan is dat uiteraard zo. Ik heb niet de juiste keuze gemaakt. Ik had gehoopt dat het niet zou uitlekken. Wat er precies is gebeurd op het trainingsveld? Steven zette een tackle in op een medespeler. Te zwaar en dan grijp ik in. Ik heb met hem gesproken en dat is een goed gesprek geweest. Hij is altijd schuldbewust, hij maakte ook zijn excuses. Ik moet een lijn trekken. Bij Steven was het natuurlijk niet alleen afgelopen vrijdag. Ook het verleden. Of ik hem achteraf te zwaar heb gestraft? Nee, anders had ik hem niet gestraft. Hij voelde dat het nu leek dat hij slachtoffer was na de nederlaag tegen Willem II. Maar dat was natuurlijk niet zo. Het was een actie die ik niet kan tolereren op de training.’’