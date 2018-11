Feyenoord kan niet weer te vroeg juichen

Dat linksbuiten Sam Larsson eindelijk eens echt progressie toonde. Dat rechtsback Bart Nieuwkoop weer iets liet zien dat denken aan de periode dat hij de gedoodverfde opvolger voor Rick Karsdorp in de Kuip zou zijn. De hattrick van spits Nicolai Jørgensen. Natuurlijk waren het allemaal pluspunten voor Feyenoord deze week in de 5-1 overwinning tegen ADO Den Haag in het bekertoernooi.

Maar hoe vaak werd er in het recente verleden niet te vroeg verondersteld dat Feyenoord alle problemen had opgelost en volgde er snel weer een nieuwe tegenvaller. Ook Van Bronckhorst, altijd positief gestemd, had Larsson en Nieuwkoop voor de draaiende camera’s complimenten gegeven.

Volledig scherm © Dennis Wielders ,,Maar de vragen van de journalist waren positief en ik heb slechts daarop geantwoord’’, zei Van Bronckhorst, zich realiserend dat Feyenoord niet de fout mag maken weer te vroeg te juichen. Want bij Larsson had de trainer net zo goed kunnen zeggen dat het tijd werd dat een speler die miljoenen had gekost eindelijk eens een glimp van zijn klasse liet zien. En bij Nieuwkoop was het eveneens lang wachten tot hij met een ruimde voldoende het veld afstapte. ,,Ik vond Larsson tegen PEC al aan de betere hand’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Hij zit goed in zijn vel. Voor een speler als Larsson kan zo’n doelpunt tegen ADO deze week belangrijk zijn. En ook Bart Nieuwkoop speelde goed.’’

Intern

Voor Yassin Ayoub was de invalbeurt tegen ADO wederom kort. Er is een deel van het publiek dat zich afvraagt waarom de van FC Utrecht overgekomen middenvelder niet meer speeltijd krijgt. Maar onlangs nog strafte de technische staf de speler omdat hij zich niet professioneel had gedragen. Ayoub behoorde niet tot de wedstrijdselectie tegen Willem II in Tilburg. Van Bronckhorst is er volgens eigen zeggen niet de trainer naar om die maatregelen met de pers te delen, maar als er naar wordt gevraagd kan hij er niet omheen. ,,Dat is de relatie heb ik met mijn spelers. We houden dingen intern. En ik weet dat er dan soms veel kritiek is omdat spelers niet in actie komen. Maar het publiek weet niet altijd wat er gebeurt en dat vind ik prima.’’

De trainer sprak uitvoerig met Ayoub en die toonde de afgelopen weken volop verbetering. Of hij zondag tegen VVV speeltijd krijgt, is afwachten. Van Bronckhorst heeft een fitte selectie op verdediger Ridgeciano Haps na. ,,Ik verwacht zondag tegen VVV een wedstrijd zoals deze week tegen ADO’’, zegt Van Bronckhorst. Dat zou betekenen dat hij nauwelijks wijzigingen aanbrengt in zijn selectie. Alleen Justin Bijlow keert terug onder de lat. Kenneth Vermeer, die alleen bekerwedstrijden keept, keert weer terug naar de bank. Jeremiah St. Juste is nog twee duels geschorst.