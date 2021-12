Feyenoord is nu een feest voor de aanvallers: Linssen en Til jagen op topscorerstitel in eredivisie

Topscorer Bryan Linssen is Dick Advocaat dankbaar: ‘Altijd vertrouwen in mij gehouden’

Bryan Linssen is na vijftien wedstrijden topscorer in de eredivisie met tien goals. De spits van Feyenoord scoorde tegen Fortuna Sittard (5-0) weer twee keer en heeft nu één doelpunt meer dan Ajax-spits Sébastien Haller en ploeggenoot Guus Til. ,,Dat is lekker”, was de reactie van Linssen bij ESPN.

5 december