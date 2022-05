Feyenoord houdt Robin van Persie langer binnenboord als jeugd- en veldtrainer

„Het moge duidelijk zijn dat we als club ontzettend trots zijn dat Robin als trainer behouden blijft voor de Feyenoord Academy”, zegt Rini Coolen, Head of Academy van Feyenoord. „Wij willen Robin graag helpen met het maken van de volgende stappen in zijn trainerscarrière. We kijken er dan ook erg naar uit dat hij ook de komende seizoenen zijn ervaringen uit zijn imposante profcarrière gaat overbrengen op onze Academy-spelers.”