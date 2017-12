Feyenoord hoopt op herhaling 'magische' avond in 1997

Hij werd vandaag in zijn voorbeschouwing in de perskamer even herinnerd aan de stunt van Feyenoord in 1997 tegen Juventus (2-0, twee keer Julio Ricardo Cruz).

,,We hebben nog één kans op een positief resultaat in de Champions League’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Zoiets als tegen Juventus in 1997. Dat was één van de magische avonden in de Kuip. Ik denk dat het weer kan gebeuren. Vorig jaar speelden we Europa League en werden we kampioen. Nu moeten we het een stap hoger laten zien. Maar de resultaten afschuiven op deelname aan de Champions League, dat is echt te makkelijk.’’