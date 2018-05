Feyenoord hoopt op buitenlandse transfer Gustafson

Door Mikos Gouka en Tim Reedijk



Feyenoord is bereid om Gustafson te laten gaan, maar heeft wel de voorkeur voor een buitenlandse transfer. De club wil liever geen Nederlandse concurrentie versterken en denkt bovendien meer geld te vangen voor de Zweed als hij naar het buitenland vertrekt. Een overstap buiten de landsgrenzen zou ook de pijn verzachten mocht Gustafson alsnog een succes worden, nadat hij in De Kuip nooit potten kon breken.



FC Utrecht wil met Gustafson inspelen op het vertrek van Yassin Ayoub (Feyenoord), Zakaria Labyad (Ajax) en de terugkeer van huurling Mateusz Klich naar Leeds United. Eerder legde de club al Joris van Overeem van AZ vast, die op elke positie op het middenveld uit de voeten kan behalve als controleur. Gustafson lijkt op voorhand een optie voor de positie van Ayoub (links op het middenveld) en voor de nummer 10-positie, die dit seizoen bij FC Utrecht stevig in handen is van Sander van de Streek.



Feyenoord nam Gustafson in 2015 voor 1,5 miljoen euro over van Häcken. Hij liet bij vlagen mooie dingen zien in zijn debuutseizoen, maar doorbreken deed hij nooit. In het Rotterdamse kampioensjaar bleef zijn bijdrage beperkt tot twee invalbeurten. Dit seizoen speelde hij op huurbasis bij het gedegradeerde Roda JC, waar hij indruk maakte met elf goals en acht assists in alle competities. Zijn contract in Rotterdam-Zuid loopt nog door tot 2019.