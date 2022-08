Feyenoord heeft Peruviaans international Marcos López definitief binnen, komst Igor Paixão bijna rond

Linksback López moet in de Kuip de opvolger worden van Tyrell Malacia, die deze zomer naar Manchester United is verkast. De 22-jarige Peruviaan komt voor ruim 1 miljoen over van San José Earthquakes. Hij tekent in Rotterdam een contract tot medio 2026, maar is nog niet speelgerechtigd omdat hij in afwachting is van een werkvergunning.



,,Geweldig om in Europa voor deze mooie club en stad te mogen spelen”, reageert Lopez. ,,Dit is een grote stap in mijn carrière en een kans die ik met beide handen aan wil grijpen. Met de hulp van de mensen binnen de club en de support van de fanatieke, trouwe achterban, geloof ik dat ik me hier snel zal thuis voelen.”



López is international van Peru, waarvoor hij inmiddels twintig interlands speelde. Sinds 2019 speelt hij in de Verenigde Staten voor de Earthquakes, dat hem destijds overnam van het Peruviaanse Sporting Cristal. In de MLS kwam de vleugelverdediger tot 74 wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.