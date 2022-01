Feyenoord heeft beet: Philippe Sandler komt over van Manchester City

Shona Shukrula: ‘Op het vliegveld onderweg naar een UE­FA-wedstrijd, tik ik nog mailtjes naar een advocaat’

Ze is voorbestemd om de eerste vrouwelijke arbiter in het Nederlandse betaald voetbal te worden. Shona Shukrula (30) combineert het scheidsrechtersbestaan met haar baan als officier van justitie en aast op haar debuut in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik denk dat ze me bij de KNVB niet zomaar brengen. Júíst niet.”

27 januari