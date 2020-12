Feyenoord favoriete tegenstander Henk Veerman, Antony jaagt op Berghuis en Joey Veerman

AZ - Vitesse (woensdag 16.30 uur)

Al drie duels op rij wist AZ niet te winnen van Vitesse. Komt daar woensdagmiddag verandering in? Als de Alkmaarders zo goed presteren als in vorige wedstrijden tegen ploegen die hoger op de ranglijst staan wel. Vitesse staat immers derde, AZ zevende. De Alkmaarse club verloor echter geen van de laatste zeven wedstrijden tegen clubs die hoger staan op de eredivisieranglijst. Bij beide ploegen zijn er bovendien nog fraaie persoonlijke mijlpalen te bereiken. Bij AZ kan Teun Koopmeiners nog eredivisietopscorer van 2020 worden. Hij staat op twaalf en heeft er dus twee minder dan Steven Berghuis. Bij de Arnhemmers kan Oussama Darfalou de vierde Vitesse-speler worden die in minstens vijf eredivisieduels op rij scoort na Dejan Curovic (1998), Wilfried Bony (2012 en 2013) en Tim Matavz (2017 en 2018).

Willem II - Ajax (woensdag 18.45 uur)

Bij Willem II zullen ze woensdag hopen op een dergelijk scenario als in 2008. Toen wonnen de Tilburgers met 2-1 van Ajax. Dat was meteen ook de enige keer in de afgelopen achttien thuiswedstrijden. Ajax lijkt echter verder te kunnen werken aan het duizelingwekkende doelsaldo (51 goals voor, 9 tegen), want geen ploeg scoorde zo vaak tegen een specifieke tegenstander als Ajax tegen Willem II (275 keer). Klaas-Jan Huntelaar doet het ook altijd goed tegen de Tilburgers. De spits was bij dertien eredivisiegoals betrokken tegen Willem II, meer dan tegen iedere andere club. Als Huntelaar wederom weet te scoren, zal Antony vermoedelijk wel de assists willen afleveren. De Braziliaan heeft in 2020 zeven assists gegeven in twaalf eredivisieduels. Koploper in 2020 zijn Steven Berghuis en Joey Veerman met acht assists.

ADO Den Haag - PEC Zwolle (woensdag 20.00 uur)

ADO Den Haag beleeft niet de beste tijd in de clubhistorie. Geen team pakte in 2020 zo weinig punten als ADO (13) en geen team incasseerde zó veel tegentreffers als de club uit Den Haag (vijftig). Toch is ook PEC Zwolle niet in blakende vorm. De Blauwvingers wonnen in 2020 slechts vier keer, het laagste aantal in acht jaar tijd. Voordeel voor PEC Zwolle is dat Mike van Duinen weet hoe te scoren in het Cars Jeans Stadion. Van Duinen is na Lex Immers (twintig goals) de spelers met de meeste goals in het Haagse stadion met achttien goals).

FC Groningen - Heracles Almelo (woensdag 20.00 uur)

FC Groningen - Heracles Almelo is traditiegetrouw een doelpuntrijk duel. In veertien van de laatste vijftien onderlinge wedstrijden werd er minstens drie keer gescoord. Heracles Almelo zal dan echter wel wat vaker op doel moeten gaan schieten. Alleen ADO Den Haag (35 keer) schoot minder vaak op doel dan Heracles (38 keer). Zeker is in elk geval dat FC Groningen in een uitstekende vorm steekt. De nummer vijf van de ranglijst won al vier wedstrijden op rij en kan voor de derde keer deze eeuw vijf duels op rij winnen. Dat lukte in 2008 (vijf zeges op rij) en 2014 (acht zeges op rij) ook al eens.

Feyenoord - SC Heerenveen (woensdag 21.00 uur)

Feyenoord verloor het afgelopen weekend voor het eerst onder Dick Advocaat in de eredivisie. Thuis zijn de Rotterdammers echter nog ongeslagen en datzelfde geldt voor de laatste acht eredivisieduels met SC Heerenveen, dat in 1994 voor het laatst een clean sheet noteerde in de Kuip. Voor Eric Botteghin, al dan niet als invaller, is een fraaie mijlpaal te behalen tegen SC Heerenveen. Hij kan met zijn 250ste eredivisiewedstrijd de eerste Zuid-Amerikaanse speler worden die dat fraaie aantal behaalt. Mocht Botteghin spelen, kan hij meteen Henk Veerman in toom proberen te houden. Veerman scoorde vier keer in zeven wedstrijd tegen Feyenoord en daarmee is de Rotterdamse formatie zijn favoriete tegenstander.

