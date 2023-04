Feyenoord favoriet tegen Ajax, John Heitinga looft Arne Slot: ‘Presteren nationaal en internationaal’

Ruim twee weken geleden begon Ajax volgens Heitinga nog als favoriet aan het competitieduel met Feyenoord in de Johan Cruijff Arena. ,,Wij hadden toen zeven keer op rij gewonnen”, verklaart de oud-verdediger. ,,En we speelden thuis. Die steun van het publiek hebben we gevoeld.”

Toch verloor Ajax voor het eerst in ruim 17 jaar een thuiswedstrijd tegen Feyenoord (2-3). Lutsharel Geertruida tekende in de slotfase voor de winnende treffer, even nadat Mohammed Kudus een grote kans op de 3-2 voor Ajax had gemist. Vervolgens liet de ploeg van Heitinga afgelopen zondag ook punten liggen bij Go Ahead Eagles (0-0). ,,We hadden een doelpunt verdiend”, doelt Heitinga op de zeer waarschijnlijk ten onrechte afgekeurde treffer van Mohammed Kudus in Deventer. ,,Maar Ajax moet de VAR niet nodig hebben om van Go Ahead Eagles te winnen. We hebben dit seizoen veel moeite om wedstrijden te winnen.”

Devyne Rensch ontbreekt

Devyne Rensch mist het duel met Feyenoord, zei Heitinga. ,,Hij is er nog niet bij, die wedstrijd komt nog te vroeg.” Rensch ontbrak ook al in de laatste wedstrijden van Ajax tegen Feyenoord (2-3) en Go Ahead Eagles (0-0). Steven Bergwijn kan wel aan de aftrap verschijnen. De aanvaller miste de laatste interlands van het Nederlands elftal tegen Frankrijk en Gibraltar vanwege een knieblessure. Hij was zondag nog niet klaar voor een basisplaats in Deventer. Heitinga wilde nog niet verklappen of Edson Álvarez als middenvelder of centrale verdediger aan de aftrap staat.

Heitinga weet dat Ajax dit seizoen nog geen topwedstrijd heeft gewonnen, de duels met het matige Rangers FC in de Champions League niet meegeteld. ,,Maar we willen naar de finale, dus we weten wat we moeten doen”, kijkt hij vooruit op het duel in de uitverkochte Kuip. ,,En we willen volgend seizoen ook weer in de Champions League spelen. Dus het is van groot belang dat we goed presteren in de laatste zeven competitiewedstrijden.”

De nummer 2 van de eredivisie mag volgend seizoen aan de voorronden van de Champions League deelnemen.

