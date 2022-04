Feyenoord fans met vlaggen en shirts in Marseille? 'Een tegenstander van L'OM is en blijft de vijand’

NAC-trai­ner De Graaf ontkracht overstap naar Sparta: ‘Ze hebben zich niet officieel bij mij gemeld’

Over twee maanden is het voor NAC-trainer Edwin de Graaf einde contract. De huidige bestuurders willen met hem door, de nieuwe eigenaren waarschijnlijk niet. Goede vriend Maurice Steijn kan via Sparta een uitweg bieden.

22 april