Feyenoord en Geertruida alsnog akkoord: verdediger verlengt contract

Geertruida had nog een contract tot medio 2022 en in eerste instantie leek het erop dat er geen contractverlenging zou komen. Frank Arnesen trok namelijk de stekker uit de gesprekken. ,,We hebben vier maanden lang gesproken met het management van Lutsharel. We hebben hem een goede aanbieding gedaan. Maar tot overeenstemming zijn we helaas niet gekomen", zei Arnesen.

De koppen werden echter alsnog bij elkaar gestoken en met succes: de verdediger, die momenteel kampt met een knieblessure, zet zijn krabbel onder een contract dat hem nog drie jaar aan Feyenoord bindt. Arne Slot ziet in Geertruida een belangrijke pion in de toekomst van Feyenoord. De speler van Jong Oranje, die nog tot oktober aan de kant staat, wilde zelf ook het liefst in de Kuip blijven.

Geertruida speelde vooralsnog 69 wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was hij acht keer trefzeker. Vorig seizoen kende de verdediger een sterke voetbaljaargang. In de eredivisie kwam hij tot vijf goals in dertig wedstrijden. Hij debuteerde al in het seizoen 2018/19.