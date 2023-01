Feyenoord en de gemiste kans: tevreden met het spel, niet met het punt

Steven Berghuis haalt uit na beladen Klassieker: ‘Denk even een beetje na voor je wat zegt’

Het ging de hele week over Steven Berghuis. De oud-speler van Feyenoord keerde voor het eerst als Ajacied terug in een volle Kuip. Naar eigen zeggen verging het Berghuis prima in de vijandige Kuip. Hij deelde vooral een sneer uit naar de media die de boel 'aanzwengelden’.

21:41