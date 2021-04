Feyenoord doet goede zaken met zege bij FC Utrecht, maar ziet Bijlow weer uitvallen

SamenvattingHet was zwaarbevochten en allesbehalve een galavoorstelling, maar Feyenoord pakte drie belangrijke punten in de Galgenwaard tegen FC Utrecht (1-2). De Rotterdammers verloren in de laatste minuut wel keeper Justin Bijlow, die eerder uitstekend werk had verricht, na een zware botsing met Gyrano Kerk. FC Utrecht was vooral boos op arbiter Danny Makkelie.

Door Mikos Gouka



Frans van Seumeren gilde het voor rust hoog vanaf de tribune. ‘Scheidsrechter waar ben jij nou mee bezig?’ riep de eigenaar van FC Utrecht. Van Seumeren was woest omdat Danny Makkelie een tik van Eric Botteghin aan Simon Gustafson. De Braziliaan had al een gele kaart op zak, een tweede gele prent had voor hem het einde van de wedstrijd betekend. Maar Makkelie spaarde de verdediger van Feyenoord. Einde wedstrijd werd het overigens toch, want Dick Advocaat haalde Botteghin in de rust naar de kant. Luis Sinisterra, die ziek wad geweest en geen hele wedstrijd kon spelen, mocht hem vervangen.

Volledig scherm © ANP

FC Utrecht en Feyenoord hielden elkaar voor de pauze in evenwicht. Althans, qua stand. Leroy Fer klopte zijn eigen keeper voor de 1-0 van FC Utrecht, Simon Gustafson deed hetzelfde bij de 1-1. De Rotterdammers begonnen met drie verdedigers, maar dat pakte niet goed uit. Het zorgde er weliswaar voor dat aanvoerder Steven Berghuis in defensief opzicht niet steeds achter Django Warmerdam aan hoefde, maar het betekende ook dat Marcos Senesi voortdurend tegenover de snelle Gyrano Kerk kwam te staan. Met kunst- en vliegwerk leverde dat geen schade op voor de Rotterdammers.



Advocaat repareerde na achttien wankele minuten en besloot weer met vier verdedigers achterin te spelen. Malacia kreeg Kerk als directe tegenstander, Berghuis werd weer rechterspits.

Volledig scherm Berghuis viert de 2-1 met zijn medespelers. © Brunopress

Na rust gaf Feyenoord nog wel vaak de bal zomaar weg, maar het leverde geen levensgrote kansen voor FC Utrecht meer op. Mark Diemers kreeg namens de bezoekers een prima kans op de 1-2, maar FC Utrecht bleef nipt overeind. In de eerstvolgende aanval was het wel raak. Luis Sinisterra was de aangever en Berghuis schoot overtuigend de 1-2 achter keeper Eric Oelschlagel.



Advocaat haalde Leroy Fer naar de kant, de Portugees Joao Teixeira was zijn vervanger. Utrecht kwam met twee invallers. Gustfson en Joris van Overeem verdwenen naar de kant en Adrian Dalmau en Moussa Sylla moesten op jacht naar de gelijkmaker.

Volledig scherm Feyenoord-trainer Dick Advocaat. © Pro Shots / Mischa Keemink

Sander van de Streek kreeg de kans, maar Justin Bijlow redde bekwaam op zijn harde inzet. Trainer Rene Hake bracht ook Eljero Elia nog in het laatste kwartier. Feyenoord bleef echter overeind, al was de op het oog zware blessure van keeper Bijlow een zware domper. De Rotterdammers verkleinden de achterstand op nummer vier Vitesse wel gewoon tot twee punten. De ploeg uit Arnhem komt over twee weken op bezoek in de Kuip.

Volledig scherm Justin Bijlow gaat geblesseerd naar de kant. © Brunopress

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

