Feyenoord-directeur over weigering Orkun Kökcü om regenboogband te dragen: ‘Zitten als club ook in leerproces’

,,Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat ik respect heb voor iedereen ongeacht religie, achtergrond of voorkeur", laat de Turkse middenvelder weten. ,,Ik vind dat iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt. Ik snap heel goed wat het belang is van deze actie, alleen voel ik mij door mijn geloofsovertuiging niet de aangewezen persoon om dit te supporten. Daarom voel ik me er niet comfortabel bij om deze aanvoerdersband te dragen.”

Kökcu, die moslim is, geeft aan zich voor te kunnen stellen dat sommige mensen hier teleurgesteld over zijn. ,,Dat is absoluut niet mijn bedoeling, al besef ik dat ik dat gevoel met deze woorden wellicht niet direct weg zal kunnen nemen. Maar ik hoop dat m’n keuze uit religieuze overwegingen ook wordt gerespecteerd.”

Volledig scherm © Pro Shots / Kay Int Veen

In een reactie laat de KNVB weten dat ‘OneLove’ een statement vanuit het voetbal vóór verbinding en diversiteit en daarmee tegen alle vormen van discriminatie. ‘Dus niet alleen LHBTIQ+-discriminatie. De kleuren van het logo zijn ook geen regenboogkleuren maar symboliseren afkomst, ras, gender identiteit en seksuele geaardheid. Uiteindelijk is iedereen natuurlijk vrij om dit uit te dragen', schrijft de voetbalbond.

Voor de wedstrijd tegen AZ werd ook Feyenoord-trainer Arne Slot naar de situatie gevraagd. ,,Orkun kwam begin van de week bij mij om te vertellen dat hij iedereen respecteert, maar dat hij geen uithangbord van deze campagne wil zijn. Daarom hebben we besloten dat Gernot vandaag de band draagt. Het was een moeilijke beslissing, maar als iemand sterk in zijn geloofsovertuigingen is, heeft het ook geen zin om dat nog uit zijn hoofd te praten. Dan zal dat ook geen lang gesprek zijn. Het was voor hem heel duidelijk en ik respecteer dat vanuit zijn geloof. Volgende week zal Orkun gewoon weer aanvoerder zijn.”

Trauner: ‘Goed signaal dat clubs hieraan meedoen’

Volledig scherm Gernot Trauner met de aanvoerdersband met regenboogkleuren en de tekst One Love. © Pro Shots / Stanley Gontha Gernot Trauner droeg de band en werd daar na afloop bij ESPN nog naar gevraagd. ,,Het is een goed signaal dat alle clubs hieraan meedoen. Als sporters kunnen we ons platform gebruiken om dat te tonen. De coach kwam vandaag naar mij toe, omdat Orrie de band niet wilde dragen vanwege zijn geloof. Voor mij was het geen probleem om de band te dragen en ik vind het een goede actie", sprak de Oostenrijkse verdediger.



Dennis te Kloese, de algemeen directeur van Feyenoord, verscheen na afloop ook nog voor de camera van ESPN om uitleg over de situatie te geven. ,,Voor iedereen binnen de club is dit een moeilijke situatie", zei Te Kloese. ,,Als club willen wij ons bij deze actie aansluiten, dat hebben we ook laten zien door Gernot de aanvoerdersband te geven. Wij staan er volledig achter en dat maakt het heel moeilijk dat Orkun hier uit geloofsovertuigingen niet aan wil meedoen. Maar we hebben met hem gesproken, verschillende mensen binnen de club, en willen we ook voor hem respect opbrengen, als hij aangeeft dat hij niet als uithangbord hiervoor gezien wil worden. Orkun heeft intern duidelijk aangegeven dat hij alles respecteert en het met ons beleid wel eens is, maar dat hij vandaag de band niet wilde dragen.”

In zijn statement stelde Kökçü dat hij vindt dat ‘iedereen vrij is om te doen wat diegene wil of voelt’. ,,Ik kan me heel goed voorstellen dat daar twijfel over komt met deze beslissing”, zei Te Kloese. ,,Daarom wil ik hier staan, om te zeggen dat we hiermee bezig zijn. Wij zitten wat dit betreft ook in een leerproces. En of we dit nu goed hebben gedaan of niet goed hebben gedaan, moet de toekomst uitwijzen. Wij wilden er op deze manier mee omgaan en duidelijk maken dat we dit als club steunen, op meerdere afdelingen.”

,,Ik denk dat wij als club vandaag hebben laten zien dat wij het hele beleid omarmen en dat we er niet van weglopen", besloot Te Kloese. ,,Wij staan hier als club voor. Ik denk dat het in de aankomende week zeker nog een paar keer besproken zal worden. Daar zullen we als club steeds bij zijn en actief over meepraten. Daarbij zullen we dan altijd aangeven dat wij hier voor staan en dit omarmen. Dat hebben we vandaag geprobeerd te laten zien.”