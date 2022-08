Feyenoord-coach Arne Slot kijkt uit naar komst David Hancko: ‘Heel blij met de aankopen deze zomer’

Arne Slot is zeer content met de aanwinsten die Feyenoord deze zomer naar Rotterdam heeft weten te halen. De selectie van de Rotterdammers is nog altijd niet helemaal rond, maar de inspanningen die Frank Arnesen en later Dennis te Kloese en hoofdscout Mark Ruijl hebben geleverd, zijn volgens Slot een compliment waard.

,,We hebben er alles aan gedaan en dan moet je op de koop toenemen dat het soms iets langer duurt dan je hoopt. Dit zijn ook spelers waar we misschien in de toekomst weer een mooie zomer mee kunnen beleven qua verkopen. Er zijn goede spelers gehaald. Ik ben heel blij met de spelers die we hebben gehaald.’’



De laatste speler die was gestrikt, werd op het moment dat Slot sprak medisch gekeurd door Feyenoord. De 24-jarige Slowaakse international David Hancko is vastgelegd, maar zal zondag in Waalwijk niet mag spelen. ,,Een snelle speler, een sterke speler en qua leeftijd prima. Die stond op veel scoutingslijstjes, denk ik. Nee, ik heb hem niet live aan het werk gezien. Dat is ook zo bij de jongens die we uit Zuid-Amerika of Mexico halen. Maar ik heb veel van deze spelers gezien op beelden en de scouting heeft heel veel voorwerk gedaan”, zei Slot.

,,Het zijn veel buitenlandse spelers, maar in Nederland is het lastig om spelers te halen omdat de prijs/kwaliteitverhouding soms niet juist is. De clubs hebben alle recht om dergelijke bedragen voor hun spelers te vragen, vaak krijgen ze dat geld ook. Maar wij kijken dan ook naar alternatieven over de grens.’’

Volledig scherm David Hancko. © NurPhoto via Getty Images

In Waalwijk tegen RKC willen de Rotterdammers zondag, na het inleveren van twee punten tegen Heerenveen, uiteraard de volke buit pakken. Slot wees er nog eens op dat RKC ook vorig seizoen, nota bene in de Kuip, met 2-2 overeind bleef tegen zijn ploeg. ,,De start met vier punten uit twee wedstrijden is niet wat wij hadden gehoopt, maar we hebben ook nog niet verloren’', zegt Slot.

Het nieuwe Feyenoord kreeg volop schouderklopjes na de openingswedstrijd tegen Vitesse (2-5) maar tegen Heerenveen bleek vooral de linkerflank, na het vertrek van Tyrel Malacia en Luis Sinisterra, nog niet zo soepeltjes te draaien. Marcus Pedersen is rechtsbenig en Patrik Walemark is uiteraard een heel ander type dan de vertrokken Colombiaan. ,,Ik vond ook dat we te weinig kansen kregen voor het overwicht dat we hadden in de wedstrijd. Dat viel tegen.’'

Quilindschy Hartman

Slot liet op het trainingsveld de 20-jarige Quilindschy Hartman af en toe opdraven als linksback bij de basisploeg. Overweegt de trainer die variant toe te passen in Waalwijk, in de wetenschap dat de linksbenige verdedigers Marcos Lopez uit Peru en de Slowaak David Hancko eerdaags groen licht krijgen om voor Feyenoord in actie te komen. ,,Hij was eerder fysiek gezien geen optie, maar nu zou hij dat wel kunnen zijn’', zegt Slot. Zoals Lutsharel Geertruida in de as van de defensie ook een optie is. ,,Dat kan hij heel goed, maar hij kan ook heel goed aan de rechterkant spelen’', zegt Slot.

Igor Paixão, de bij FC Coritiba weggeplukte linksbuiten, is er nog niet bij in Brabant. De kleine Braziliaan moet eerst de hele papierwinkel doorlopen alvorens hij in actie mag komen. Of dat al volgende week tegen FC Emmen in de Kuip zo is, is volgens Slot nog afwachten. Ook Marcos López is er zoals gezegd nog niet bij, hij wacht nog op groen licht van de autoriteiten. Mats Wieffer traint na zijn enkelblessure weer mee, maar zit nog niet bij de wedstrijdselectie.