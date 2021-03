Feyenoord breekt met blunderende Brard: ‘Ik was graag nog doorgegaan’

Die mail voor algemeen directeur Mark Koevermans waarin hij aandrong op het vertrek van de jeugdtrainers Ulrich van Gobbel, Melvin Boel, Remco Schol en fysieke trainer Mark Onderwater kwam bij laatstgenoemde terecht zodat de informatie die geheim had moeten blijven op straat straat kwam te liggen. Een pijnlijke fout omdat het niet zeker is dat het kwartet ook echt weg moet.

De directie heeft Brard laten weten zijn eind juni aflopende contract niet te zullen verlengen. Wel maakt hij het seizoen nog gewoon af op Varkenoord.

Brard gaf in twee periodes in totaal bijna twaalf jaar leiding aan de Feyenoord Academy. Hij keerde op eind 2018 terug bij Feyenoord als hoofd jeugdopleiding. Een functie die hij ook al acht jaar vervulde voor hij in 2013 vertrok voor een buitenlands avontuur bij onder meer Qabala FC en Nagoya Grampus Eight.

Volledig scherm Brard op het vernieuwde Varkenoord. © Pim Ras Fotografie

In een reactie op de website van Feyenoord laat Brard weten dat hij met pijn in zijn hart vertrekt. ,,Zich ontwikkelen en doorbreken doen de jongens natuurlijk primair zelf - en met de hulp van de fantastische trainers en begeleiders die nog steeds rondlopen op de Academy - maar het vervult met trots te weten dat mede mogelijk te hebben gemaakt‘’, aldus Brard. ,,Ik was graag nog een of meerdere jaren doorgegaan. Desalniettemin kijk ik met ontzettend veel plezier terug op mijn tijd op Varkenoord.’

,,Stanley is een echte Feyenoord-man in hart en nieren‘’, zegt technisch directeur Frank Arnesen. ,,Hij heeft hier als speler van onder meer het kampioenselftal van 1983-’84 en als opleider prachtige successen geboekt. Onder zijn leiding was Feyenoord Academy het paradepaardje van de jeugdopleidingen in Nederland. Dat is niet niks en daar mag Feyenoord hem zeer dankbaar voor zijn. Aan ons de taak om een waardig opvolger voor hem te vinden die Feyenoord Academy en de jeugdopleiding verder kan ontwikkelen.‘’