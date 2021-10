Feyenoord boekt zwaarbevochten zege na enerverend duel bij Cambuur

Door Mikos Gouka



De spelers van Feyenoord zullen de inspanningen tegen Union Berlin in de Conference League vast en zeker hebben gevoeld in de slotfase op het kunstgras van Cambuur. De ploeg moest tot de laatste seconde knokken in een vermakelijk voetbalgevecht, maar de Rotterdammers namen uiteindelijk de volle buit mee uit Friesland.

De Friese treffer van David Simbissa halverwege de eerste helft, daar bleek Feyenoord niet echt wakker van te liggen. De Rotterdammers bleven rustig in Friesland en repareerden snel de opgelopen schade. Marcus Pedersen gaf de voorzet en Bryan Linssen bewees koppend alweer zijn waarde door Sonny Stevens fraai kansloos te laten.



Cambuur moest verder en verder terug en de ploeg van trainer Henk de jong hoopte de rust te halen met 1-1. Maar op de valreep sloegen de bezoekers toch nog een keer toe. Linssen gooide snel in, Guus Til hield de bal vast en bediende op tijd en nauwkeurig de instormende Fredrik Aursnes. De Noor zocht en vond de verre hoek naast Stevens.

Dat Aursnes speelde, was volgens trainer Arne Slot een tactische keuze. De middenvelder kwam in de ploeg, Alireza Jahanbakhsh verdween naar de reservebank en Jens Toornstra werd de valse rechterspits. Slot hoopte aan de aanvalsdrift van Pedersen voldoende te hebben om Cambuur pijn te doen en gezien het feit dat de Noorse international de aangever was van de gelijkmaker, kreeg Slot gelijk.



Cambuur moest in de tweede helft het gaspedaal indrukken om nog terug te kunnen keren in de wedstrijd. Slot wisselde niet en ook zijn voormalig leermeester De Jong besloot het met dezelfde elf spelers te doen bij de start van deel twee.

Problemen vlak na rust

Feyenoord werkte zich, zoals wel vaker dit seizoen, direct na de pauze in de nesten. Jamie Jacobs mocht oprukken en Sambissa was volledig aan de aandacht van Malacia ontsnapt. De aanvaller die de afgelopen interlandperiode debuteerde voor de nationale ploeg van Gabon bleef alleen voor Bijlow uiterst koelbloedig: 2-2.



Malacia maakte zijn fout echter snel goed. De verdediger schoot van afstand de 2-3 binnen en dat was vast een opluchting voor Slot want kort voor die treffer miste Tom Boere nog een enorme mogelijkheid op de 3-2 voor de ploeg uit Leeuwarden.

Cambuur had een halfuur om op jacht te gaan naar een gelijkmaker. De Jong bracht vier verse krachten en hoopte dat Feyenoord de inspanningen van donderdagavond tegen Union Berlin zou gaan voelen. Maar echte kansen leverde het beoogde offensief niet op, ook al omdat centrale verdediger Gernot Trauner als een vorst verdedigde.

