Feyenoord blijkt ook in Denemarken defensief wel erg vrijgevig

Met videoDe winst in Denemarken tegen FC Midtjylland lag voor het oprapen maar Feyenoord verslikte zich in de taaie Denen. Ondanks het verspelen van de 0-2 blijft Feyenoord koploper in groep F.

De treffer van Juninho vlak voor tijd was een moment waarop de spelers van Feyenoord het hoofd lieten zakken. Arne Slot nam in de tweede helft steeds meer maatregelen om FC Midtylland van het doel te houden, maar het bleek onvoldoende om de winst veilig te stellen. Slot realiseerde zich dat een overwinning op Deense bodem weleens cruciaal zou kunnen blijken in de strijd om kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League. De 2-2 geeft nog altijd alle kans op overwintering in Europa, maar het had zoveel mooier kunnen zijn.

Slot voelde de gelijkmaker aankomen. Lutsharel Geertruida werd het slot op de deur op het middenveld en Orkun Kökçü verdween naar de kant. Marcus Pedersen moest van de bank en in de slotfase verscheen ook Mats Wieffer nog op het toneel als verdedigende middenvelder die de buitenspelers Alireza Jahanbakhsh en Patrik Walemark steeds dichterbij hem zag komen om de winst over de streep te trekken. Maar hoe hard Feyenoord ook knokte, FC Midtylland kwam toch terug op 2-2.

En dat was een gevoelige tik na wedstrijden waarin Feyenoord ook al tegen PSV en NEC er niet in was geslaagd om een voorsprong over de streep te trekken. De avond was nog wel zo positief begonnen. Met een glimlach rond zijn mond zag Arne Slot in de MCH Arena in Herning arbiter Mohammed Al-Hakim kort voor rust naar het scherm wandelen. De Italiaanse Video Assistent Referee (VAR) Michael Fabbri had de Zweedse scheidsrechter een seintje gegeven dat Orkun Kökçü hem al eerder in zijn oor had geschreeuwd.

De vrije trap van de Turks international was op de arm van een speler van FC Midtjylland gekomen en leverde - in de rebound weliswaar - alsnog een strafschop voor de bezoekers op. Kökçü, die dit keer niet zoals in Rome last had van wisselspeler Santiago Gimenez had bij het achter de bal plaatsnemen, ontfermde zich vakkundig over het klusje en schoot Feyenoord naar 0-2 in het Deense Herning.

Eerder had dezelfde Fabbri al een seintje gegeven toen grensrechter Fredrik Klyver ten onrechte buitenspel had geconstateerd, waardoor de openingstreffer van Sebastian Szymanski werd geannuleerd. Na het grondig bestuderen van de beelden kon de Pool voor de tweede keer voor het overvolle uitvak zijn feestje vieren.

De 0-2 ruststand bleek echter niet voldoende. Slot zag tot zijn afgrijzen dat eerst Gustav Isaksen voor 1-2 zorgde en vijf minuten voor tijd tikte Juninho de 2-2 binnen. Feyenoord blijft wel aan kop van de ranglijst maar de marge is met Lazio Roma, FC Midtjylland en Sturm Graz nog beperkt.

Slot moest in Herning nog meer verwerken. Oussama Idrissi greep bij een sprint opeens naar de achterkant van zijn bovenbeen en dan gaan bij de leden van de medische staf doorgaans alle alarmbellen af. De linkerspits liet zich met een hamstringblessure vervangen en Alireza Jahanbakhsh mocht het trainingspak uitdoen om alsnog op het veld te verschijnen.

Donderdag komt FC Midtjylland naar de afgeladen Kuip en kan Feyenoord de schade herstellen. Slot zal dan moeten zorgen voor een minder onrustig verloop van de wedstrijd. Het spel had vaak iets weg van een flipperkast zo snel veranderde de bal van eigenaar. En defensief blijkt Feyenoord keer op keer wel erg vrijgevig.

