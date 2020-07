Fer: ‘Stam was ook goed, maar Advocaat slaagt erin groep te triggeren’

VideoFit en met een nieuw contract op zak is Leroy Fer (30) klaar voor de start met Feyenoord. Terugkijken op wat geweest is, heeft volgens hem geen zin. Het nu telt in Rotterdam-Zuid. ,,Als ik naar onze groep kijk, heb ik daar een heel goed gevoel over.”

De echo van zijn lach weerklinkt over Trainingscomplex 1908. Feyenoord moet nog aan de ochtendtraining beginnen, maar Leroy Fer roert zich al nadrukkelijk. Het past bij de rol die hij vervult in de selectie van Dick Advocaat. ‘De Uitsmijter’, zoals Jean-Paul van Gastel hem ooit noemde, is meer dan puur de wijze routinier. Een motivator is hij ook. Iemand die uitstraalt plezier te hebben in zijn vak en dat overbrengt op zijn ploeggenoten. ,,Ik heb gewoon heel veel zin om weer te gaan beginnen”, zegt Fer. ,,Eindelijk weer op dat veld staan, eindelijk doen waarvan je houdt. Ik heb het voetballen heel erg gemist.”

Quote Serieus, ik kan niet wachten om dat shirt weer aan te trekken Leroy Fer De contractonderhandelingen duurden wat langer dan verwacht. Fer wilde twee jaar aanblijven in De Kuip, Feyenoord opperde aanvankelijk voor een verbintenis van één seizoen. Inmiddels zijn ze eruit. Tot 2022 blijft de middenvelder in Rotterdam-Zuid. ‘Heel blij’, is hij met dat vooruitzicht. Want, zegt Fer: ,,Ik voel me fit. En als ik naar onze groep kijk, heb ik daar een heel goed gevoel over. Onze selectie van afgelopen seizoen is grotendeels intact gebleven. En de nieuwe jongens Bryan Linssen en Mark Diemers maken een goede indruk op de training. Laten we hopen dat we de lijn van vorig seizoen kunnen doortrekken.”

Over dat afgelopen seizoen is al veel gezegd en geschreven. ‘Misschien’, zegt Fer, had Feyenoord daadwerkelijk wel een serieuze rol om de titel kunnen spelen. De overtuiging heeft hij dat zijn elftal de bekerfinale tegen FC Utrecht had gewonnen. Maar, stelt de elfvoudig international: terugkijken heeft niet zoveel zin. ,,Het is zuur, dat we nooit zullen weten hoe het seizoen zou zijn afgelopen. Maar uiteindelijk is gezondheid belangrijker dan voetbal. We beginnen weer op nul. Na al die weken zonder voetbal is het fijn om weer als groep op het veld te staan.”

Volledig scherm Leroy Fer. © BSR Agency

Fer zegt op dat soort momenten te genieten, met net name ook van de man onder wie Feyenoord z’n inhaalrace voor de corona-uitbraak inzette: Advocaat. ,,Jaap Stam was ook een goede trainer, hoor”, aldus Fer. ,,Maar Advocaat slaagt er met zijn ervaring in om een groep echt te triggeren. De trainer mag dan 72 jaar zijn, hij doet nog gerust mee met een oefening passen en trappen. Indrukwekkend, die bezetenheid op zijn leeftijd. Vind ik echt mooi.”

Sparta-thuis

Hoe het aankomende seizoen zal verlopen in tijden van corona weet niemand. Ook Fer niet. Het zal wennen zijn, vermoedt hij, spelen in De Kuip waar mogelijk slechts 10.000 supporters zullen zitten. Maar het is, stelt hij, ,,niet iets waar hij invloed op heeft.”



Hij richt zich daarom liever op zaken waarop hij dat wel heeft. De eerste oefenwedstrijd bijvoorbeeld, thuis tegen Sparta op 9 augustus. ,,Lekker weer voor publiek spelen, ook al zijn er minder mensen dan gewoonlijk. Lekker weer dat gevoel krijgen dat het echt gaat beginnen. Serieus, ik kan niet wachten om dat shirt weer aan te trekken.”