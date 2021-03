Fer aantal weken aan de kant met kuitblessure

De Boer neemt het op voor genegeerde Promes: ‘Onschuldig totdat het tegendeel is bewezen’

13:24 Quincy Promes ontbreekt in de selectie van het Nederlands elftal voor de start van de WK-kwalificatie, maar dat is volgens bondscoach Frank de Boer puur gebaseerd op sportieve afwegingen. Promes is verdachte in een zaak rond een steekpartij. Hij vertrok enkele weken geleden uit Nederland en ging weer voetballen in Rusland voor Spartak Moskou.