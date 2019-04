Fenomeen Isak blijft imponeren

Advocaat straft Letschert en plant extra training in

21:25 Timo Letschert bleef in de tweede helft in de kleedkamer bij FC Utrecht, dat toen al tegen een kansloze 3-0 achterstand tegen ADO Den Haag aankeek. Zijn wissel was disciplinair nadat hij in de kleedkamer uit zijn dak was gegaan, waarmee hij volgens zijn trainer Dick Advocaat een grens overschreed.