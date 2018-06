Fenerbahçe maakt weg vrij voor Cocu, trainer Kocaman vertrekt

,,Na een aantal gesprekken en evaluaties zijn we tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een nieuwe aanpak'', zegt Ali Yildirim Koç, de nieuwe voorzitter van Fenerbahçe. Hij heeft Cocu bovenaan zijn verlanglijst staan als nieuwe hoofdtrainer. De Turken meldden zich afgelopen week bij PSV. Het contract van Cocu in Eindhoven loopt nog één jaar door. ,,Fenerbahçe is aan zet, zij moeten er met PSV uit komen om toestemming te verkrijgen over een doorlopend contract'', meldde algemeen directeur Toon Gerbrands zaterdag.



Fenerbahçe eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Turkse competitie, drie punten achter stadgenoot Galatasaray. De club uit Istanbul, die in 2014 voor het laatst kampioen werd, gaat de voorronde van de Champions League in. Afgelopen seizoen speelden er drie Nederlanders bij 'Fener': Gregory van der Wiel, Robin van Persie en huurling Vincent Janssen. Van der Wiel is echter vertrokken naar Toronto FC, Van Persie ging in de winter naar zijn oude liefde Feyenoord en Janssen keert weer terug naar Tottenham Hotspur.



Cocu is sinds de zomer van 2013 hoofdcoach bij PSV. De 47-jarige oud-international behaalde met de Brabanders drie landstitels. Met Mark van Bommel staat al een mogelijke opvolger van Cocu klaar bij PSV. Van Bommel heeft nu het hoogste juniorenteam (onder 19 jaar) onder zijn hoede. Hij werkt momenteel als assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk op het WK, waar ze Australië onder hun hoede hebben.