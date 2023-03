FC Volendam verslaat Fortuna Sittard en is na winterstop thuis nog altijd ongeslagen

FC Volendam is na de winterstop nog altijd ongeslagen in eigen huis met vijf zeges en een gelijkspel tegen AZ. Vrijdagavond won de ploeg van trainer Wim Jonk nipt van Fortuna Sittard gewonnen: 2-1. Oskar Buur en Carel Eiting maakten de Volendamse doelpunten.

De Noord-Hollanders varen al het seizoen wel bij de aanwezigheid van Carel Eiting in de selectie. De 25-jarige middenvelder uit Amsterdam, die afgelopen zomer na lang beraad in ging op het aanbod van de club om de gelederen te versterken, is het hele seizoen al belangrijk vanwege zijn zeven assists en piekfijne vrije trappen. Vrijdagavond in het eigen stadion was de door Ajax opgeleide speler goed voor een treffer van de eigen voet, zijn derde van het seizoen.

De goal van Eiting kwam voor Volendam op een goed moment. De wedstrijd zat daarvoor op slot met een inzet van Fortuna-aanvaller Tijjani Noslin die de lat boven keeper Filip Stankovic raakte, als spaarzaam hoogtepunt.

De tegentreffer leidde bij Fortuna-trainer Julio Velázquez ditmaal niet tot grote woede. De Spaanse oefenmeester had zich tijdens de vorige wedstrijd tegen FC Twente nog misdragen door zijn ongenoegen te uiten op de zijkant van de dug-out. Het leidde tot nogal wat negatieve publiciteit voor de Limburgse club maar in Volendam hield Velazquez zich in. Zelfs toen scheidsrechter Blank een in zijn ogen discutabele beslissing nam. Velázquez had sowieso genoeg om zich over op te winden. Niet alleen was het veldspel van zijn pupillen weinig aantrekkelijk, de ploeg kwam tot weinig kansen en deed ook nog eens slechte zaken op de ranglijst.

Volledig scherm Oskar Buur juicht na de 2-0 voor FC Volendam tegen Fortuna Sittard. © Pro Shots / Vincent de Vries

Velázquez zag in de tweede helft ook dat een uiterst effectief Volendam de wedstrijd leek te beslissen via de Deen Oskar Buur maar kreeg weer hoop na de knappe goal van Tijjani Noslin waarna het duel tenminste nog een spannende slotfase kende. Noslin, verreweg de gevaarlijkste Fortuna-aanvaller, voelde zich in de aanval weer gesterkt door het meespelen van aanvaller Burak Yilmaz die tegen FC Twente nog geblesseerd was.

FC Volendam hield ternauwernood stand in de slotfase en bleef zo ook in het zesde thuisduel sinds de winterstop ongeslagen. De ploeg van trainer Wim Jonk neemt daarmee afstand van de bijvoorbeeld Vitesse en mag zich, zij het uiterst voorzichtig, langzaamaan gaan verheugen op nog een jaar eredivisie al zullen de spelers en trainer Jonk zich voorlopig nog niet rijk rekenen.

Julio Velázquez zegt sorry voor gedrag

Trainer Julio Velázquez van Fortuna Sittard heeft zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag vorige week in de wedstrijd tegen FC Twente. ,,Ik was gefrustreerd, ik vond het niet leuk. Maar ik erken mijn fout, het was niet netjes van me”, zei de 41-jarige Spanjaard bij ESPN, kort voor de aftrap van het competitieduel met FC Volendam. ,,Ik ben ook maar een mens. Ik wil tegen iedereen ‘sorry’ zeggen.” Velázquez liet zich vorige week gaan tijdens de met 3-0 verloren thuiswedstrijd tegen FC Twente. De trainer trok zijn jasje uit, smeet dat in de dug-out en sloeg daarna met een boze blik een paar keer hard tegen het plexiglas van het hokje. Hij gooide ook technische apparatuur van zijn club om. Technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna Sittard zei maandag dat de clubleiding Velázquez zou gaan aanspreken op zijn gedrag. ,,Ik heb het hoofdstuk van vorige week afgesloten. Mijn focus ligt nu 100 procent op deze mooie wedstrijd tegen Volendam”, aldus Velázquez, die enkele weken geleden voor één wedstrijd werd geschorst nadat hij tegen RKC Waalwijk met twee gele kaarten naar de tribune was gestuurd.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.