FC Volendam verrast NAC in slotfase, Gullit junior pakt razendsnelle rode kaart

FC Eindhoven , dat als nummer drie aan deze speelronde begon, wist opnieuw te winnen. Go Ahead Eagles , dat vorige week Jong FC Utrecht oprolde (4-0), werd met 2-1 geklopt door een enerverende slotfase. Joey Sleegers ontsnapte een kwartier voor tijd aan de aandacht van de Deventer defensie en schoot koel raak. Maarten Pouwels maakte zeven minuten later de gelijkmaker, maar dat leverde Kowet geen punt op. Samy Bourard kopte namelijk nog geen minuut later de beslissende 2-1 tegen de touwen.

FC Dordrecht pakte op zijn beurt het eerste puntje van het seizoen. Jong AZ was op weg naar de zege, maar kwam in de problemen toen Maxim Gullit, de zoon van, zijn opwachting maakte. De 18-jarige verdediger viel in de 87ste minuut in, pakte in 88ste minuut zijn eerste gele kaart en een minuut later al zijn tweede. In de blessuretijd maakte Fabian de Abreu de 1-1 voor FC Dordrecht.