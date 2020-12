FC Volendam vernedert FC Den Bosch

‘Feyenoord kan met Ibrahimo­vic en Raiola weer een topclub worden’

14:22 Uitgeschakeld worden in de Europa League. Spelers die kwaliteit missen. En een trainer, Dick Advocaat, die de Feyenoord-leiding prikkelt door nota bene Ajax wél ‘een topclub’ te noemen. Nee, lekker rustig is het (alweer) niet in De Kuip. Clubiconen Wim Rijsbergen en Rinus Israël luiden de noodklok. ,,Het wordt een mission impossible voor Arne Slot.”