FC Volendam blijft actief op hoogste niveau ondanks ruime nederlaag bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles was al wat langer veilig en heeft zelfs nog een kleine kans om de play-offs om Europees voetbal te halen. De ploeg van René Hake sluit de competitie volgende week af tegen Heerenveen, dat nu de zo begeerde achtste plaats in handen heeft met drie punten meer.



Doelman Filip Stankovic van Volendam speelde een hoofdrol op de Adelaarshorst. De Serviër stopte al in de tweede minuut een strafschop van Willum Thór Willumsson. Kort voor rust leidde Stankovic met een blunder alsnog de 1-0 in. De doelman liet de bal buiten het zestienmetergebied van zijn voet springen. Isac Lidberg profiteerde en schoof de bal in het lege doel. Na rust liep Go Ahead Eagles weg bij Volendam via doelpunten van Oliver Edvardsen en Darío Serra, die scoorde na weer een fout van Stankovic.