FC Utrecht zet trainer Michael Silberbauer op straat na dramatische seizoenstart

Michael Silberbauer is niet langer de trainer van FC Utrecht. Vandaag is besloten om niet met elkaar door te gaan. De beslissing volgt op het crisisberaad van gisteren.

FC Utrecht kent een beroerde seizoenstart met drie nederlagen in even zoveel wedstrijden. Hierdoor staat de club gedeeld laatste in de eredivisie. Afgelopen zondag leed het elftal van Michael Silberbauer een 1-0 nederlaag bij PEC Zwolle. Vooral de wijze waarop dit gebeurde was opmerkelijk. De spelers oogden ronduit ongeïnspireerd. Alleszeggende statistiek, gistermiddag, na een tamelijk lusteloos optreden van zijn elftal: qua expected goals ‘scoorde’ FC Utrecht het cijfer 0,06. Ofwel: net iets meer dan nul.

Opgeteld bij de eerdere nederlagen tegen PSV en SC Heerenveen is Silberbauer dat nu fataal geworden. Spelers en leiding hadden geen vertrouwen meer in de Deen, die afgelopen winterstop de weggestuurde Henk Fraser opvolgde. Silberbauer wordt onder meer verweten dat hij niet goed communiceert.

Desondanks sprong aanvoerder Nick Viergever na het duel in Zwolle nog in de bres voor hem. ,,De trainer bereidt ons goed voor. Aan hem ligt het niet”, zei hij. We brengen zélf gewoon te weinig, moeten daarom naar onszelf wijzen. Elk individu kan beter dan hij nu heeft laten zien. We moeten zelfkritisch zijn.”

In 2008 begon Silberbauer als speler in de Domstad. Als middenvelder kwam hij 113 keer in actie voor de club. Hij was aanvoerder tijdens onder meer de succesvolle Europese campagne van de jaargang 2010/2011. Later diende hij als assistent-trainer FC Luzern, FC Basel, FC Utrecht en FC Midtjylland. Om later als hoofdcoach aan de slag te gaan bij het Canadese Pacific FC. Afgelopen januari streek hij dus als hoofdtrainer neer in Galgenwaard.

FC Utrecht gaat nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Assistent Rob Penders neemt voorlopig de taken waar.

Geen stijgende lijn

,,Eind vorig seizoen en de seizoenstart waren niet zoals we hadden gehoopt”, verklaart technisch directeur Jordy Zuidam het ontslag van Silberbauer die als voetballer 113 keer in actie kwam voor de club uit de Domstad.

,,Gedurende het seizoen evalueren we regelmatig met de hoofdtrainer, zoals we dat nu ook gedaan hebben. We hebben samen de conclusie getrokken dat er geen stijgende lijn zat in de ontwikkeling en groei van het elftal en daaraan gekoppeld bleven de resultaten achter. Het doel om met meer energie en aanvallende intenties te spelen, is te weinig behaald. Dat zijn lastige gesprekken, waarin we open en eerlijk naar elkaar zijn geweest. Het is een moeilijk besluit en een teleurstellende dag, ook omdat Michael echt een clubman is.”

,,Het is niet gelukt is om stabiliteit in de ploeg te brengen”, reageert Silberbauer op zijn ontslag. “Het was onze ambitie om aanvallend voetbal met energie te spelen, dat is met pieken en dalen gegaan. Opgeteld bij de start van het seizoen, is nu besloten dat onze wegen scheiden. Deze club gaat me nauw aan het hart, ook gezien mijn eerdere periode als aanvoerder. Ik gun FC Utrecht het beste, deze club blijft voor altijd aan mij verbonden.”

