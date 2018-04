FC Utrecht wil zonder Labyad ‘puntjes op de i zetten’

FC Utrecht gaat twee relatief onbeduidende wedstrijden tegemoet, eerst zondag in Almelo en dan volgende week thuis tegen VVV-Venlo. Plek 5 is stevig in bezit en pas bij een complete inzinking van de ploeg van De Jong wordt die uit handen gegeven. Toch benadert de trainer de komende wedstrijden serieus. ,,We hebben deze wedstrijden nodig om ons klaar te maken voor de play-offs. Heracles speelt de laatste thuiswedstrijd met deze trainer en is een ploeg dat er veel energie in stopt in thuiswedstrijden, bovendien hebben ze spelers die individueel aardig hun mannetje staan. Het verleden wijst uit dat beide ploegen in deze wedstrijd vaak goed aan elkaar gewaagd zijn.”