FC Utrecht vol vertrouwen: ‘Dit gaan we niet verliezen’

Door Tim Reedijk



Jensen had een drukke avond, zaterdag in het Polman Stadion. De 26-jarige Deen hield daar wél een clean sheet aan over en zag Simon Gustafson en Cyriel Dessers scoren (0-2). Morgen kan het klusje geklaard worden om vervolgens vanaf vrijdag de finales van de play-offs te gaan spelen.



Of hangt er nog een Remontada in de lucht? Nee, denkt Jensen. ,,We moeten er klaar voor zijn, want we kennen Heracles en dat heeft een aanval dat wat kan creëren. Maar het is wel een team dat we altijd moeten verslaan, zo simpel is het. Bekijk het positie per positie en dan hebben wij betere spelers. We moeten nu doorgaan en ik denk dat we dat gaan doen. We hebben de hele club achter ons, staan 2-0 voor. We moeten de klus afmaken. We zijn zo hongerig naar een Europees ticket: dit gaan we niet verliezen.”