FC Utrecht verrast met aantrekken Bas Dost

De overgang van Bas Dost naar FC Utrecht hing al wat langer in de lucht. Vorige week al werd duidelijk dat de club uit de Domstad de beste papieren had om de aanvaller over te nemen, ondanks belangstelling voor hem vanuit vrijwel elke gerenommeerde competitie.



Dat zegt veel over de goede indruk die de technische leiding heeft gemaakt op de achttienvoudig Oranje-international, die afgelopen seizoen uitkwam voor de Belgische kampioen Club Brugge en eerder volop scoorde namens onder meer Eintracht Frankfurt, Sporting Portugal en VfL Wolfsburg. Eerder had hij belangstelling van Feyenoord ter zijde geschoven. De 1,96 meter lange spits uit Deventer staat op 256 goals in 506 wedstrijden voor zijn clubs.