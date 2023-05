FC Utrecht-spits Tasos Douvikas moet topscorerstitel in de eredivisie delen met Xavi Simons

Nooit in de clubhistorie leverde FC Utrecht de topscorer van de eredivisie. Tot dit seizoen. Mede dankzij zijn doelpunt tegen FC Emmen (3-2) van vandaag is Tasos Douvikas topscorer van Nederland, al moet hij die titel wel delen met Xavi Simons die twee keer scoorde voor PSV tegen AZ.

FC Utrecht – FC Emmen is al even afgelopen, als de blik van Tasos Douvikas is gericht op de volgepakte Bunnik Side. Zojuist, in de door zijn elftal met 3-2 gewonnen wedstrijd, heeft de Griek zijn negentiende competitiedoelpunt van het seizoen gemaakt. Topscorer van de eredivisie is hij daarmee. En dat, vinden ze in Stadion Galgenwaard, moet gevierd worden. Een hartstochtelijk ‘Tasos Douvikas’ trekt over de tribunes. De spits zelf? Die laat alle loftuitingen dankbaar over zich heen komen.

Het was nog even spannend geweest, zondagmiddag in het nagenoeg volle Utrechtse stadion. De wedstrijd niet zo zeer, aangezien die nauwelijks nog sportieve waarde had. De vraag rees wel hoe Sydney van Hooijdonk (SC Heerenveen) en Xavi Simons (PSV) het eraf zouden brengen tegen respectievelijk Go Ahead Eagles en AZ. Beide spitsen zaten Douvikas immers nadrukkelijk op de hielen. Van Hooijdonk maakte er tot voorafgaand aan het duel van vanmiddag zestien, Simons zeventien.

Of Douvikas tijdens het duel met FC Emmen mee had gekregen dat laatstgenoemde er tegen de Alkmaarders nog een binnen had geprikt? De vraag zal hem onherroepelijk nog gesteld worden. Wat vaststaat: direct na afloop is ‘the buldog’, zoals hij door technisch directeur Jordy Zuidam genoemd wordt vanwege zijn nooit aflatende pit, vooral blij met de staande ovatie die zijn deel is. De aanvaller, die zich in de belangstelling weet van clubs uit, binnen- en buitenland neemt over een poosje de Willy van der Kuijlen Trofee in ontvangst, als meest trefzekere schutter van de eredivisie. Een knappe prestatie.

FC Utrecht begon goed tegen FC Emmen. Op aangeven van Jens Toornstra kopte Mike van der Hoorn de 1-0 binnen. Dat sterke begin kreeg geen vervolg. Zowel voor als na de treffer van Douvikas (de 2-1) wisten de bezoekers te scoren, via Ole Romeny en Mark Diemers. Hoewel de ploeg van Michael Silberbauer vervolgens nog poogde Douvikas vaker in stelling te brengen en zo zijn doelpuntenmoyenne nog wat op te vijzelen, was het Nick Viergever die de 3-2 aantekende.

Volledig scherm © DeFodi Images via Getty Images

FC Utrecht begint donderdag tegen Sparta aan de play-offs om een ticket voor Europees voetbal. Dat gebeurt zonder Van der Hoorn, die halverwege de tweede helft tegen FC Emmen rood kreeg vanwege een harde charge en geschorst zal zijn tegen de Rotterdammers. Bas Dost, tegen de Drentse club nog slechts toeschouwer, is dan wél weer van de partij. Voor FC Emmen geldt dat die ploeg zich opmaakt voor de play-offs om promotie/degradatie. NAC is woensdag de tegenstander in de halve finale.

Beslommeringen voor later zijn het. Vandaag staat Galgenwaard nog in het teken van Douvikas, de eerste FC Utrecht-topscorer ooit in de eredivisie. Hij moet die prijs dus wel delen met Xavi Simons, maar dat mag de pret niet drukken voor de Griek. Slechts tweemaal werden spelers met minder dan twintig doelpunten topscorer van de Eredivisie. Cas Janssens (NEC) en Willy Brokamp (MVV) scoorden achttien keer in het seizoen 1972/1973. Romario werd in het seizoen 1988/1989 met negentien doelpunten topscorer.

