FC Utrecht op bezoek bij degradatiekandidaat Fortuna Sittard

FC Groningen verrast door Dallinga: ‘Dat hij er al 24 heeft gemaakt, is echt heel knap’

FC Groningen-trainer Danny Buijs is verrast door de prestaties van Thijs Dallinga, met 24 doelpunten in negentien duels voor Excelsior de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie. Dallinga (21) speelde de afgelopen jaren voor Groningen en komt zijn oude club woensdag tegen in de tweede ronde van het bekertoernooi. Excelsior ontvangt Groningen op het kunstgras in Rotterdam.

14 december