FC Utrecht op bezoek bij 'angstgegner' PSV

Heracles wil kunstje tegen Ajax herhalen, Feyenoord ondermaats tegen 'promovendi'

10 augustus We gaan weer beginnen! Speelronde 1 staat op het programma in de eredivisie. Met Fortuna Sittard, De Graafschap en FC Emmen zien we drie nieuwe ploegen in actie dit weekend. Krijgt Ajax wederom een valse start van Heracles bezorgd? En wat kunnen PSV en Feyenoord tegen FC Utrecht en De Graafschap? We zetten met behulp van statistiekenbureaus Gracenote en Opta de meest interessante statistieken voor u op een rijtje.